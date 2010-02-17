У Києві викрили «послідовників» афери Еліта-центру

У Києві податківці викрили факт незаконного залучення грошових коштів фізичних осіб-інвесторів на рахунок столичного ТОВ «У» начебто для будівництва житлового комплексу з громадсько-побутовими приміщеннями у Солом’янському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Директорка підприємства – громадянка «Р» вводила в оману громадян, які розраховували отримати квартири в новому будинку, на підставі укладених договорів про пайову участь в інвестуванні будівництва житла. Вона отримала від 5 громадян на рахунок товариства грошові кошти в сумі понад 2 млн. грн. Перераховувати ж залучені інвестиції замовнику будівництва директор ТОВ не збиралася, зазначили в ДПА.

Таким чином, заволодівши шахрайським шляхом коштами інвесторів, вона незаконно витратила їх на господарські потреби підприємства, а ошукані інвестори так і не отримали обіцяних їм квартир.

Стосовно громадянки «Р» вже порушено кримінальну справу за шахрайство, зловживання владою або службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідство триває.