В автокатастрофі загинув журналіст і правозахисник Андрій Матросов

В автокатастрофі на шосе між містами Скадовськ та Гола Пристань загинув Андрій Матросов.

За повідомленням ДАІ аварія сталася вчора близько 17-00. Андрій їхав на позашляховику «Форд», що належить Херсонському Фонду милосердя та здоров`я і не впорався з керуванням. Автомобіль винесло на узбіччя, де він кілька разів перекинувся. Журналіст помер на місці події.

41-річний Андрій Матросов, журналіст і фотограф, працював у херсонській газеті «Вгору».

Також Андрій був продюсером фестивалю документального кіно з прав людини «Docudays.ua».

Українська Гельсінська спілка з прав людинивисловлює співчуття рідним та близьким Андрія.