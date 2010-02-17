В автокатастрофі загинув журналіст і правозахисник Андрій Матросов
11:00, 17 лютого 2010Права людини
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Йому був 41 рік
В автокатастрофі на шосе між містами Скадовськ та Гола Пристань загинув Андрій Матросов.
За повідомленням ДАІ аварія сталася вчора близько 17-00. Андрій їхав на позашляховику «Форд», що належить Херсонському Фонду милосердя та здоров`я і не впорався з керуванням. Автомобіль винесло на узбіччя, де він кілька разів перекинувся. Журналіст помер на місці події.
41-річний Андрій Матросов, журналіст і фотограф, працював у херсонській газеті «Вгору».
Також Андрій був продюсером фестивалю документального кіно з прав людини «Docudays.ua».
Українська Гельсінська спілка з прав людинивисловлює співчуття рідним та близьким Андрія.
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