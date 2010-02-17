Лазаренко пішов судом на журналістів

Павло Лазаренко через суд вимагає спростування від газет «КоммерсантЪ-Украина» і «Сегодня». Сьогодні судове повідомлення отримав «КоммерсантЪ», про що у своєму блозі написав заступник головного редактора видання Валерій Калниш.

Як розповів ТК пан Калниш, Павло Лазаренко вимагає визнання недостовірною інформації про його причетність до вбивства дніпропетровського бізнесмена В`ячеслава Брагінського, озвученої підприємцем Геннадієм Корбаном і поширеної 15 жовтня 2009 року газетами «КоммерсантЪ» у матеріалі «В убийстве обнаружили злой умысел» і «Сегодня» в матеріалі «Бизнесмена заказал Лазаренко?».

Відповідачами є Геннадій Корбан, редакція «Коммерсанта» і її журналісти Валерій Кучерук та Олена Геда, а також редакція «Сегодня» і її журналіст Ольга Негодова.

Павло Лазаренко вимагає стягти з Геннадія Корбана 170 тисяч гривень морального відшкодування, які має намір направити «в один з дитячих будинків Дніпропетровщини». Від редакцій він вимагає опублікувати спростування недостовірної інформації.

8 лютого суддя Солом`янського районного суду міста Києва Ірина Завгородня відкрила провадження у справі про захист честі й гідності та відшкодування моральної шкоди за позовом Павла Лазаренка. Попереднє судове засідання призначене на 1 березня.

Валерій Калниш звернув увагу, що в самому позові сказано, що «цю негативну і неправдиву інформацію від Корбана кілька днів підряд повторювали багато разів інші засоби масової інформацію». «14 жовтня була прес-конференція Корбана в агенції УНІАН, де ця інформація прозвучала. При цьому, позов поданий лише проти двох видань», - зазначив він.

На думку Валерія Калниша, «КоммерсантЪ» дотримався журналістських стандартів при написанні матеріалу й дав позиції всіх сторін: «Були поставлені чіткі вимоги: замітка не піде в тираж, доки ми не отримаємо сторону Лазаренка. Його представляє брат Іван Лазаренко. Більш того - цитата Івана Лазаренка була винесена в центр в елемент верстки "думка": "Геннадій Корбан - большой оригинал, перекладывает все с больной головы на здоровую". Замітка, на мою думку, абсолютно зважена».

Головний редактор «Сегодня» Ігор Гужва сказав ТК, що його редакція поки не отримувала судового повідомлення про позов Павла Лазаренка. Проте, щойно отримавши, він буде готовий його прокоментувати.

«Телекритика»