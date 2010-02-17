Страховики зароблять на студентах-контрактниках?

В Міністерстві освіти і науки України проходить погодження наказ «Про комплексне страхування студентів», який передбачає страхування в першу чергу студентів-контрактників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

«Підписання наказу фактично буде загрожувати збільшенням плати за навчання осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за кошти фізичних чи юридичних осіб, що в умовах соціальної незахищеності студентської молоді може викликати невдоволення та спричинити студентські протести», - зазначив А.ЧЕРНИХ.

За його словами, 6 серпня 2009 року міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК підписав розпорядження «Щодо програми комплексного страхування студентів». Зазначене розпорядження було спрямовано на реалізацію у пілотному режимі Програми комплексного страхування студентів-контрактників у вищих навчальних закладах, що виявили таке бажання.

Громадська ініціатива «Студентський захист» закликає І.ВАКАРЧУКА не підписувати зазначений проект наказу та "не давати підстав звинувачувати МОН у лобіювання інтересів страхових компаній".