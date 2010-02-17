Представників ЗМІ піддають масовим розстрілам і цькуванню

Найгучніші випадки агресії по відношенню до журналістів 2009 року - безпрецедентний розстріл філіппінських журналістів, сплески насилля в Сомалі, переслідування свободи слова в Ірані. Такими є головні тези щорічної публікації Комітету захисту журналістів.

«Вартові ісламської революції після виборів фактично криміналізували журналістику під час каральних заходів, - пише редактор Newsweek International Фарід Закаріа у передмові до останнього випуску публікації Комітету. - За цими подіями слідкують інші авторитарні уряди, котрі, без сумніву, вчаться у Тегерана затикати пресі рот».

В щорічній публікації Комітету виявили як зростаючі загрози роботі журналістів в усьому світі, так і досягнення в сфері захисту свободи слова і безстрашна робота репортерів. Серед останніх - розвиток кубинської блогосфери всупереч репресивним законам «Острова свободи». В Росії правозахисна діяльність представників Комітету спонукала владу до проведення повторного розслідування нерозкритих вбивств журналістів.

Ще одна тенденція року, яку відмітив виконавчий директор Комітету Джоель Саймон - зростання вразливості позаштатних кореспондентів та інтернет-журналістів. Він зауважує, що далеко не кожний такий журналіст є співробітником великої медійної організації, котра здатна захистити його права. Натомість безпека таких людей - прерогатива організацій, що борються за свободу преси.

Найбільше занепокоєння Комітету викликає той факт, що уряди латиноамериканських країн ведуть слідство за журналістами та обмежують їхню свободу. Представникам африканських та пакистанських ЗМІ перешкоджаютьу висвітлення конфлікту на прикордонних територіях. Із Сомалі та інших гарячих точок африканського континенту журналісти масово втікають за кордон,що позначається на висвітленні місцевих новин. Завдяки інтернету покращились можливості висвітлення фактів порушень прав людини у країнах Близького сходу, та уряди цих країн переходять у наступ на свободу слова.

«Телекритика»