Долю Болонської системи студенти Могилянки вирішили на референдумі

Студенти та викладачі Києво-Могилянської академії не підтримують переходу на Болонську систему освіти у вигляді, запропонованому Міністерством освіти та науки України.

Як повідомили УНІАН у Незалежній студентській профспілці «Пряма дія», про це свідчать результати референдуму, організованого самими ж студентами, що пройшов минулого тижня в НаУКМА.

Представники Студентської ради, Спудейського братства, Незалежної студентської профспілки «Пряма дія» організували та провели референдум після спроби адміністрації ввести в односторонньому порядку зміни, які, на думку організаторів, "вкрай розходяться з інтересами студентів та викладачів академії".

За їхніми словами, нововведення передбачали перехід на семестри, замість нинішніх триместрів, а також впровадження кредитно-модульної системи оцінювання знань. "Жодна з цих ініціатив не була попередньо обговорена ні зі студентами, ні з викладачами академії, що і викликало сплеск обурення", - заявляють у студентській профспілці.

Це, на думку студенів та частини викладачів "Могилянки", загрожує академії втратою своєї унікальності та уподібненням до вузів, де "тотальний контроль «знань» зведено до абстрактних кількісних показників, без огляду на їх якість".

Організатори акції повідомляють, що заплановані зміни впроваджуються начебто в рамках Болонського процесу. Але на академічній дискусії експерт з питань реформування освіти Центру дослідження суспільства Інна СОВСУН пояснила, що Болонський процес не передбачає обов`язкового переходу на модульну систему і жодним чином не вимагає відмови від триместрів та впровадження семестрів.

Як повідомляє "Пряма дія", у студентсько-викладацькому референдумі, що проходив на минулому тижні, взяло участь 2 тис. 299 студентів - близько 2/3 від загальної кількості. Викладачам та студентам було запропоновано висловитися щодо підтримки переходу на семестри за схемою “15/22 тижнів” (перший семестр – 15 тижнів до Нового року, другий семестр – 22 тижні, на відміну від схеми з рівними семестрами, що діє у більшості вузів країни) та запровадження модульної системи.

91% студентів підтримали схему “15/22 тижні”. З-поміж 49 викладачів 34 так само підтримали такий варіант розподілу семестрів. За те, щоб залишити перехід на модульну систему на розсуд кожної кафедри, проголосувало 89% студентів та 43 з 49 викладачів, які висловили свою думку на плебісциті.

Наразі студенти ознайомлюють деканати академії з результатами волевиявлення та домагаються впровадження результатів волевиявлення. На сьогодні заплановано академічну нараду і зустріч з президентом НаУКМА Сергієм КВІТОМ. За словами І.СОВСУН, не виключено, що цього ж дня відбудеться студентська акція на підтримку результатів референдуму.