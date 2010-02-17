Перед виборами в телевізорі поменшало "джинси"

В останній тиждень перед другим туром голосування на президентських виборах в інформаційних програмах всеукраїнських телеканалів удвічі, в порівнянні з попереднім тижнем, поменшало матеріалів із порушеннями професійних стандартів, які свідчать про імовірний замовний характер.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати моніторингу, який проводить громадська організація «Телекритика» у рамках проекту громадської організації Internews Network «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян».

За даними моніторингу, в новинах телеканалів «Інтер» і ICTV протягом 1 – 6 лютого було виявлено по 8 таких матеріалів, у новинах Нового каналу – 6, Першого національного і СТБ – 4, «1+1» - 3. Найкращий результат продемонстрували 5 канал, у новинах якого не було виявлено жодного матеріалу з порушенням стандартів, та ТРК «Україна» (один матеріал неполітичного характеру).

Як повідомляє "Телекритика", найбільше ймовірно замовних матеріалів було створено на користь Віктора ЯНУКОВИЧА (15) та Юлії ТИМОШЕНКО (10). В інтересах Віктора ЮЩЕНКА було продемонстровано 4 підозрілих матеріали. Також було виявлено матеріали з порушенням стандартів, присвячені заявам Леоніда КУЧМИ та діяльності фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України».

Що ж до матеріалів із порушеннями, які не свідчать про можливий замовний характер, то перше місце в антирейтингу за їх кількістю зберіг телеканал «1+1» із 473 подібними матеріалами; друге місце ділять ICTV і Новий канал (по 137 матеріалів), а найкращий результат у 5 каналу (29).

Довідка УНІАН. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту. Матеріали проекту читайте у рубриці «Медіаграмотність» сайту «Телекритика».