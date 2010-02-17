Правозахисники вимагають звільнити чиновника, що закликав бити дітей

Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла Страда – Україна” закликає відсторонити від посади першого заступника Львівського міського голови Олега СИНЮТКУ, який закликав педагогічних працівників до тілесних покарань дітей.

Про це йдеться у тексті відкритого звернення "Ла Стради - Україна", текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Як зазначають правозахисники, Загальна Декларація прав людини проголошує недопущення такого поводження та покарання людини, що принижує її гідність. Ст. 16, 19 Конвенції ООН про права дитини, що ратифікована Україною 27 лютого 1991 р., встановлюють заборону на незаконне посягання на честь і гідність дитини, обов’язок держави захищати дитину від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань. Ст. 28 конвенції встановлює, що шкільна дисципліна має бути забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини, а ст. 29 закликає до того, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до прав людини та основних свобод.

Крім того, за інформацією організації "Ла Страда - Україна", ряд норм національного законодавства також встановлюють заборону тілесних покарань дітей. Зокрема, Конституція України проголошує, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3); кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ст. 28); будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом (ст. 52, ч. 2).

Законом України «Про охорону дитинства» встановлено, що держава забезпечує належні умови для охорони здоров`я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності (ст. 4); кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Держава здійснює захист дитини від: усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють (ст. 10).

Крім того, Закон України «Про освіту» встановлює забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання (ст. 26). У ст. 51. Вихованцям, учням державою гарантується право на безпечні нешкідливі умови навчання та праці; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного а психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність. А ст. 56 Цивільного кодексу України зобов’язує педагогічних і науково-педагогічних працівників додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента; захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

Також, за даними правозахисників, у законодавстві України прямо забороняються тілесні покарання дітей, що встановлено статтею 289 (ч. 3): «фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається».

"Варто зазначити, що згідно із Законом України «Про державну службу» державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування (ст. 5), а основними обов`язками державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України; недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина (ст. 10)", - йдеться в заяві організації "Ла Страда - Україна".

Виходячи з цього, в організації зробили висновок, що О.СИНЮТКА продемонстрував "повне незнання та нехтування правами людини, дитини, що закріплені як в міжнародних документах, так і в нормах вітчизняного права, а також незнання своїх обов’язків за Законом України «Про державну службу».

Правозахисники вимагають відсторонити О.СИНЮТКУ від посади на час проведення службового розслідування та розібратися по суті справи.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого перший заступник міського голови Львова О.СИНЮТКА на нараді з директорами шкіл з огляду на відсутність коштів у бюджеті на підготовку до Великодня запропонував директорам шкіл активно залучати до передвеликодньої толоки учнів. При цьому він закликав педагогічних працівників до тілесних покарань дітей. «Якщо якийсь учень колись дістане по задниці, а колись лінійкою по руках - у цьому немає нічого страшного. Ще нікому від того, що дістав по задниці, гірше не стало", - пояснив О.СИНЮТКА.