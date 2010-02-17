Чи варто пресі чекати повернення цензури за Януковича?

Скасування Верховною Радою місцевих виборів 30 травня є загрозою демократії в Україні.

Таку думку висловив генеральний директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО в рамках свого візиту до Брюсселя, повідомляє газета «Лівий берег».

«У ході місцевих виборів можуть вийти на перший план нові лідери регіональних еліт. Фактично - нове покоління політиків. Зрозуміло, що для діючих лідерів це певна загроза», - заявив К.БОНДАРЕНКО.

Також К.БОНДАРЕНКО зазначив, що другою причиною можуть бути домовленості Партії регіонів із фракцією НУ-НС, якій вибори не вигідні.

Разом із тим видання відзначає, що в ЄС із здивуванням і побоюванням сприйняли рішення Верховної Ради про скасування місцевих виборів, особливо враховуючи, що це один із перших серйозних кроків після обрання Президентом Віктора ЯНУКОВИЧА. Зокрема, таку думку в ході зустрічі з президентом Інституту Горшеніна Вадимом ОМЕЛЬЧЕНКОМ висловив керівник відділу України, Молдови та Білорусі де ГІРР.

Іншим питанням, що часто ставиться, став нинішній стан свободи слова й загроза повернення цензури за В.ЯНУКОВИЧА.

«Із часів 2004 року преса контролюється не стільки державою, скільки її безпосередніми власниками, й цей контроль варіюється від безпосереднього втручання в редакційну політику до абсолютної свободи для творчих колективів, оскільки володіння ЗМІ в Україні - питання престижу. Відповідно, очікувати повернення цензури за ЯНУКОВИЧА можна, якщо в країні не буде реальної опозиції», - зазначила шеф-редактор інтернет-проекту газети «Лівий берег» Соня КОШКІНА.

Як нагадує видання, сьогодні й завтра делегація Інституту Горшеніна на чолі з президентом В.ОМЕЛЬЧЕНКОМ і генеральним директором К.БОНДАРЕНКОМ перебуває в Брюсселі на запрошення Європарламенту з метою комплексного аналізу результатів виборів в Україні й подальшого прогнозування.