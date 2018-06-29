В українських судах довести сексуальні домагання майже неможливо

В українських судах непросто розглядати злочини інтимного характеру. Наприклад, позови про сексуальні домагання взагалі називають мертвими справами. Найчастіше у прагненні нестатутних відносин на роботі звинувачують жінок: спідниця закоротка чи декольте завелике. А от довести схиляння до інтиму неможливо. Принаймні, в Україні.

Ефектна білявка спантеличена: залишилася з чоловіком наодинці, а він почав натякати.

Юлія, мешканка м. Києва:

- Сначала это были маленькие намеки, потом они становились все толще и толще. Я прекрасно понимала, что он хочет, пыталась как-то корректно сказать: спасибо, извините, нам не по пути.

А відмовила вона своєму керівникові, який запропонував переспати. Бос поразки не визнав. Влаштував психологічну атаку: ігнорував навіть привітання. Якщо й розмовляв, то агресивно.

«Харасмент», – вигукнули б правозахисники.

Харасмент – поведінка, що порушує недоторканність приватного життя особи переслідуванням, домаганням, та інше.

Одне слово: сексуальне домагання. Страждає від нього щочетверта українка, підрахували представниці феміністичного руху. Проявом харасменту вважають й розповіді еротичного характеру, непристойні анекдоти, обговорення частин тіла. Хоча наші співвітчизниці здебільшого й гадки не мають, що це теж прояв домагань. Ті, хто визнає схиляння до нестатутних відносин, це не розголошують. А ось харків’янка Світлана Поміляйко не злякалася, й позивається на свого керівника.

Світлана Поміляйко, постраждала:

- Мой непосредственный начальник, он требовал от меня сексуальных услуг. И когда я ему отказала, он сказал: я тебя любыми способами уволю с предприятия.

І звільнив. Каже, інтим не пропонував. А з роботи попросив, бо запізнювалася. Відтоді її «робоче місце» – зали судових засідань. Та дечого вже домоглася.

Юрій Чумак, помічник міністра внутрішніх справ із прав людини:

- Її було поновлено на роботі, виплачено матеріальну компенсацію за вимушений прогул. Але ви самі розумієте: за таких умов там була створена для неї нестерпна ситуація для подальшого продовження робочих стосунків, і вона була вимушена підписати заяву за згодою сторін.

І хоч факту домагань не довели, правозахисники Світланою пишаються. Головне, вона створила прецедент. До цього часу такого роду справи взагалі не слухали.

Маріана Євсюкова, директор Департаменту міжнародного жіночого правозахисного центру:

- Эти нормы права – они достаточно мертвые, они плохо применимы на практике. В таких ситуациях нет свидетелей, нет доказательств.

Не підеш же до шефа з диктофоном, камерою та свідками. А от в Європі вже давно пішли іншим шляхом. Там виправдовується не жертва, а імовірний звабник…

А ще правники радять: у будь-яких, навіть спірних, питаннях не здаватися. Адже життя – це боротьба.

Олена Ткаченко, Олександр Мироненко, НТН