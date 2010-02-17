Верховна Рада Криму переіменувалася російською

Парламент Криму ухвалив рішення офіційно іменуватися російською мовою не Верховная Рада, а Верховный Совет.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення сьогодні на засіданні підтримали 82 із 93 парламентаріїв, які брали участь в голосуванні. Всього в кримському парламенті 100 депутатів.

У зверненні до Верховної Ради України з проханням внести зміни до статті 136 Конституції країни, змінивши назву парламенту автономії, говориться: «До ухвалення Конституції України 1996 року найвищим представницьким органом автономії був Верховный Совет Крыма. Іменування використовувалося російською мовою в нормотворчій діяльності інститутів влади різних рівнів і у всіх сферах суспільного життя. Згідно з офіційним перекладом російською мовою Конституції в розділі X було зафіксовано найменування представницького органу автономії як "Верховна Рада Автономної республіки Крим", хоча окремий законодавчий акт України про перейменування Верховного Совета Крыма у Верховну Раду Криму не приймався».

Верховній Раді України пропонується частину першу статті 136 Конституції доповнити пропозицією "офіційним найменуванням представницького органу Автономної республіки Крим російською мовою є "Верховный Совет Автономной республіки Крым", а в тексті офіційного видання Основного Закону російською мовою замінити слово «рада» на слово «совет».

«Ми пішли правовим шляхом, звернулися до народних депутатів про внесення змін до статті 136 Конституції України, - сказав журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО. - Є воля депутатської більшості. Як там (у ВР Україні) буде ухвалено рішення, так називатиметься орган автономії».

Крім того, парламентарії 72 голосами із 90 вирішили зазначити в кримській Конституції, що офіційною назвою представницького органу автономії є Верховный Совет Крыма.