Знову затримано десятки активістів Союзу поляків у Білорусі

У Білорусі сьогодні були знову затримані активісти невизнаного владою в країні Союзу поляків.

Як передає радіо «Свобода», за даними цієї організації, під варту в місті Воложин було взято близько 30 осіб, що прямували на судові слухання про долю Польського культурного центру.

Багато з активістів раніше вже затримувалися співробітниками правоохоронних органів і навіть були оштрафовані.

Тим часом районний суд Воложина (Мінська область) сьогодні ухвалив рішення, що Польський будинок в Івенці (Мінська область), через який розгорівся конфлікт між двома союзами білоруських поляків, залишиться у власності офіційного Союзу поляків Білорусії (СПБ), передає РІА «Новости».

Союз поляків був утворений в Білорусі у 1990 році і об`єднав польські культурно-просвітницькі громади в Білорусі. У 2005 році Союз розколовся. Частина його, лояльна владі, є офіційно визнаною. Активісти невизнаного СПБ на чолі з Анжелікою БОРИС знаходяться в опозиції до чинної влади. Польська влада підтримує СПБ на чолі з А.БОРИС.