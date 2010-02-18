Депутати просять розслідувати порушення прав дніпропетровських журналістів

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова і інформації 17 лютого ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з приводу розслідування інциденту, під час якого були порушені права і створені перешкоди у роботі дніпропетровських журналістів.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Новий міст» з посиланням на Комітет ВР України з питань свободи слова і інформації.

Зокрема, йдеться про журналістів інформаційного агентства «Новий Міст», газети «Лівий берег» і телестудії «Акцент-медіа», яких примусили залишити приміщення, застосовуючи при цьому грубу фізичну силу. Інцидент стався під час проведення агітаційного заходу представника екс-кандидата в президенти Сергія ТІГІПКА і лідера «Громадської сили» Загіда КРАСНОВА 6 лютого.

«Така поведінка - звичайна людська невихованість і печерне уявлення про засоби масової інформації і засоби взаємодії зі ЗМІ», – заявила член комітету Олена БОНДАРЕНКО.

При цьому на запитання журналістів, як діяти у ситуації, коли по відношенню до журналістів застосовують силу, О.БОНДАРЕНКО відповіла: «У рамках закону – якщо у журналіста є права, то треба ними користуватися».

За словами голови підкомітету з питань доступу до інформації комітету ВР зі свободи слова і інформації Володимира ЛАНДИКА, даний інцидент розслідуватимуть правоохоронні органи.

«Є 34-та стаття Конституції, і цим все сказано. Правоохоронні органи не тільки повинні розслідувати цей інцидент, але й прийти до нас на комітет і розповісти про цю справу», - заявив В.ЛАНДИК.