Уряд взявся за невиконання рішень судів

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив План першочергових заходів щодо усунення недоліків системного характеру, що призводять до невиконання рішень національних судів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, проект відповідного урядового акта був розроблений Міністерством юстиції. План має на меті створення механізму, який би дав змогу усунути підстави для звернень до Європейського суду та припинити порушення Конвенції, що тривають.

Метою затверджених заходів є подолання системних проблем, які призводять до констатації Європейським судом з прав людини порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку із невиконанням або тривалим виконанням рішень національних судів.

План передбачає низку заходів на виконання «пілотного» рішення Європейського суду з прав людини у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України». Передбачено розробку нормативних актів, які визначатимуть, зокрема, порядок виконання рішень національних судів, боржником за якими є держава, та захист прав кредиторів під час ліквідації державних та комунальних підприємств.

Крім того, за словами міністра юстиції, має бути розроблено окрему програму погашення заборгованості за рішеннями судів органів державної влади, державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, на які поширюється дія Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”.