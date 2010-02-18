Януковича просять зробити приємно абітурієнтам

Кримський парламент просить Віктора ЯНУКОВИЧА, якого центрвиборчком оголосив президентом України, забезпечити в регіоні проведення зовнішнього незалежного тестування мовами, якими здійснювалося навчання у школах, зокрема - російською.

Депутати стурбовані виданням наказу міністра освіти України Івана ВАКАРЧУКА, відповідно до якого в 2010 році тестування проводитиметься лише державною - українською - мовою.

У Криму близько 90% учнів навчаються в школах російською мовою, виконання тестових завдань українською не дозволить таким випускникам «повною мірою показати свій освітній рівень», в результаті - знизиться їх конкурентоспроможність під час вступу до вишів, заявили парламентарії.

«Вважаємо за необхідне при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання використання мов навчання згідно з волевиявленням випускників», - говориться у зверненні до ЯНУКОВИЧА, яке прийнято у середу на засіданні кримського парламенту.

У Криму працюють загальноосвітні навчальні заклади з російською, українською, кримськотатарською мовами навчання.