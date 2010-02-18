Крим судитиметься через Бандеру

Кримський парламент звертається до Конституційного Суду з проханням визнати таким, що не відповідає законам держави, указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

За затвердження тексту конституційного подання на засіданні у середу проголосували 79 з 85 парламентаріїв.

Верховна Рада Криму вважає, що рішення ЮЩЕНКА не відповідає низці статей Конституції, закону від 2000 року про державні нагороди і указу президента від 2002 року про звання «Герой України».

Депутати зазначають, що це звання «присвоюється громадянам України за видатний героїчний вчинок або видатні трудові досягнення». Водночас, вважають в кримському парламенті, Бандера «ніколи не був громадянином України», оскільки, відповідно до історичних даних, народився 1909 року «у селі Старий Угринів Калуського повіту, що перебував у складі Австро-Угорщини (нині Івано-Франківська область)», під час Другої світової війни «значну частину часу знаходився на території, підконтрольній фашистській Німеччині», у післявоєнний період «проживав на території Західної Німеччини».

«У багатьох історичних виданнях Бандеру неодноразово називають ”іммігрантом” і зараховують до категорії ”бездержавних іноземців”, тобто «осіб без громадянства», - йдеться у поданні.

Крім того, заявляють депутати, звання Героя країни не «присвоюють за заслуги, які мали місце у минулому і не пов`язані зі становленням і розвитком незалежної України».

Парламентарії відзначають, що «можливі заслуги» Бандери не «можуть бути пов`язані зі становленням і розвитком незалежної України», оскільки він помер 1959 року, а Україна стала незалежною державою в 1991 році.

Крім цього, кримські депутати 64 голосами з 84 ухвалили звернення до новообраного президента країни з проханням скасувати укази ЮЩЕНКА про присвоєння Бандері звання Героя і про вшановування учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті.

«Дбайливе ставлення до історичної пам`яті, пошана до свого народу - ось що має бути покладене в основу діяльності гаранта Конституції України, а не антиісторичні по суті і аморальні за змістом акти, що ображають десятки мільйонів людей», - йдеться у зверненні.

Крім того, парламентарії 56 голосами з 83 ухвалили заяву, в якій висловили обурення діями ЮЩЕНКА через указ про присвоєння Бандері звання Героя України. «Країні з такими ”героями” доведеться ще довгий час відбілювати і відновлювати репутацію своєї держави як на внутрішньополітичній, так і на міжнародній арені», - наголошується у заяві.