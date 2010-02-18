МВС вийшло на стежку війни з етнічним профайлінгом

В Міністерстві внутрішніх справ розроблено проект нормативного акта, спрямованого на протидію етнічно-вибірковому підходу в діяльності органів внутрішніх справ.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив помічник міністра внутрішніх справ Юрій БЄЛОУСОВ.

За його словами, цей проект було розроблено в рамках реалізації спільного з Британською радою в Україні проекту, спрямованого на дотримання прав людини в правоохоронній практиці органів внутрішніх справ. Проект реалізовувався за фінансування Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії через посольство Великої Британії в Україні. Також до роботи над проектом були залучені Харківський інститут соціальних досліджень, міжнародні експерти.

Ю.БЄЛОУСОВ підкреслив, що експерти досліджували відомчу нормативно-правову базу МВС на предмет “її відповідності сучасним міжнародним стандартам протидії расизму та дискримінації”. Група експертів проаналізувала процедури, що регламентують дії працівників органів внутрішніх справ та надала рекомендації про те, як покращити практику дотримання міжнародних стандартів з прав людини.

Він також повідомив, що у рамках проекту міжнародним експертом із питань захисту прав людини був розроблений тренінговий модуль з етнічної толерантності та проведена серія тренінгів для 50 працівників ОВС, які у подальшому зможуть поділитися новими підходами зі своїми підлеглими.

Другий секретар посольства Великої Британії в Україні Джонатан БЕЙТСОН підкреслив, що метою Британської сторони було бажання допомогти українській міліції стати більш європейською, ефективною та сучасною. “Сполучене королівство завжди було і залишається сильним політичним прихильником прагнень України наблизитись до Європейського Союзу. Ми віримо, що ці прагнення найбільш досягаються через практичні кроки”, - сказав він, додавши, що практичними кроками з реформування конкретних сфер життя можна набагато більше досягнути в сфері інтеграції, ніж політичною риторикою.

В прес-релізі Британської ради також подаються слова старшого наукового співробітника Центру дослідження демократії (Болгарія) Бойко ТОДОРОВА про те, що етнічно-вибірковий підхід є як дискримінаційним, так і неефективним. “Адже ставлення правоохоронних органів до певних груп суспільства ґрунтується не на доказах, а на упередженнях і стереотипах. Необґрунтованість расистських стереотипів щодо злочинності легко побачити, якщо порівняти досвід деяких національних меншин в різних країнах: вірмени в Росії і вірмени у Франції матимуть різні спогади про зустрічі з поліцією; ірландець, який жив у США, був би вельми здивований вибірковим ставленням до себе у британських аеропортах, а єврей в Україні мав би інший досвід спілкування з правоохоронними органами, ніж єврей у Нідерландах», - зауважує експерт,

Довідка УНІАН. Проект «Виключення расової та етнічної дискримінації з нормативно-правової бази органів внутрішніх справ України» тривав з вересня 2009 року до лютого 2010 року.