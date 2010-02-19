ВР відмовилася визнати вчителів і медиків держслужбовцями

Парламент не підтримав два законопроекти з аналогічною назвою «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам).

Як передає кореспондент УНІАН, за перший законопроект, який вніс голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, проголосувало 163 (при необхідних 226 – УНІАН) із 416 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, за другий законопроект, внесений депутатом із фракції БЮТ Віктором ШВЕЦЕМ, проголосувало 202 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За ці законопроекти не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів, а також майже у повному складі фракція «Наша Україна – Народна самооборона».

Народні депутати України направили обидва законопроекти на повторне перше читання. За дане рішення проголосувало 312 народних депутатів із 417, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час обговорення законопроектів заступник міністра фінансів України Володимир МАТВІЙЧУК зазначив, що ці законопроекти є «соціально несправедливі». За словами заступника міністра, вони розділили працівників бюджетної сфери «на дві частини». В.МАТВІЙЧУК зауважив, що надання медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам статусу держслужбовця позбавляє їх багатьох пільг щодо термінів відпустки, щодо права на сумісництво, щодо продовження праці після досягнення пенсійного віку, - тобто того, в чому обмежені державні службовці. Він також зазначив, що працівники освітньої та медичної сфер мають право брати участь у страйках на захист своїх прав, в той час як державні службовці такого права не мають.

На думку В.МАТВІЙЧУКА, ухвалення цих законопроектів призвело б до порушення положень Конституції України, оскільки законодавець не може «звужувати права та свободи» людей.

В.МАТВІЙЧУК також нагадав, що державну службовці - це особи, які займаються організаційно-розпорядчими функціями та консультативно-дорадчими. За його словами, медики та педагоги не мають таких повноважень.

Говорячи про фінансове забезпечення даних законопроектів, В.МАТВІЙЧУК зазначив, що у разі ухвалення та введення в дію першого законопроекту, державі на рік необхідно буде витрати 22 млрд. грн., другого законопроекту – 5 млрд. грн.

Він наголосив, що неінфляційних джерел фінансування ні цього, ні наступного року для виконання положень цих проектів законів у разі їх ухвалення держава не має.

Крім того, В.МАТВІЙЧУК зауважив, що першим проектом закону передбачено набуття його чинності з 1 січня 2009 року, в той час як зараз вже лютий 2010 року.

У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Представник уряду повинен був виступити із цією заявою в передвиборчій кампанії, коли з боку уряду і з боку опозиції офіційно прозвучало, що вони будуть вимагати надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам».

За його словами, саме тоді необхідно було називати ті цифри, які заступник міністра фінансів називав сьогодні.