Міжнародні організації вступилися на захист вінницьких правозахисників

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та "Міжнародна Амністія" вимагають від Міністерства внутрішніх справ України припинити переслідування Вінницької правозахисної групи.

Про це йдеться у зверненнях цих організацій, копії яких передано агентству УНІАН.

«Стурбованість «Міжнародної Амністії» викликає те, що члени "Вінницької правозахисної групи" можуть зазнавати гонінь за свою легітимну правозахисну діяльність», – говориться в листі міністру внутрішніх справ України від директора програм «Міжнародної Амністії» в Європі та Центральній Азії Галі ГОВАН. "Ми нагадуємо українському уряду, що відповідно до Декларації ООН «Щодо правозахисників» держави мають гарантувати захист правозахисників від будь-якого насилля, погроз, помсти, негативної дискримінації, тиску чи будь-яких інших свавільних дій de facto чи de jure у зв‘язку із законним здійсненням їхніх прав," – зазначено у листі «Міжнародної Амністії».

«Міжнародна Амністія» вимагає від МВС України оголосити причини та правові підстави перевірки "Вінницької правозахисної групи" а також оприлюднити суть звинувачень, якими було обґрунтовано проведення перевірки громадської організації УБОЗом.

«Як відомо, "Вінницька правозахисна група" є партнером Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Громадська організація є дуже активною протягом багатьох років в царині захисту прав людини і широко знана як авторитетний експерт в захисті прав біженців в Україні та поза її межами», - пише в своєму листі до МВС України заступник представника УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та в Україні Фуріо Де АНГЕЛІС. Він висловлює стурбованість розвитком подій та сподівання, що «співпраця між правоохоронними органами України та громадянським суспільством відбуватиметься надалі у дусі конструктивізму та взаємної поваги».

Водночас координатор "Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН повідомив кореспонденту УНІАН, що організація досі не отримала жодної офіційної інформації від МВС України щодо причин проведення УБОЗом України перевірки її діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня цього року Вінницька правозахисна група виступила із заявою про те, що українська влада порушила міжнародні зобов`язання щодо захисту біженців та шукачів притулку, затримавши чеченського біженця Ахмеда ЧАТАЄВА. За словами міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, при ньому були документи, відносно яких у співробітників міліції з`явилися сумніви. Зокрема, йшлося про документ біженця, який А.ЧАТАЄВУ видала Австрія.

8 січня Центр правової допомоги жертвам тортур і жорстокого поводження подав клопотання до Страсбургу про тимчасові заходи у справі А.ЧАТАЄВА. 14 січня Європейський суд з прав людини заборонив екстрадицію А.ЧАТАЄВА до Росії до подальших вказівок.

Водночас 2 лютого до офісу Вінницької правозахисної групи завітав співробітник Вінницького УБОЗ, на прохання якого були надані завірені копії установчих документів. Також на вимогу перевіряючого було надано письмові пояснення щодо оприлюдненої Вінницькою правозахисною групою заяви з приводу затримання в Закарпатській області біженця Ахмеда ЧАТАЄВА. Саме ця заява правозахисників є такою, яка, на думку МВС України, може завдавати шкоди міжнародному іміджу України.