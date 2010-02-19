Дискусія на тему «Історія розвитку конфліктних точок: Україна&Азейбарджан»

Посольство Азейбарджанської республіки в Україні, Молодіжний громадський рух Азейбарджану «IRELI » та Київська міська організація «Молодіжний Європейський Рух» проведуть зустріч на тему «Історія розвитку конфліктних точок: Україна&Азейбарджан» 20 лютого 2010 року.

На зустрічі підніматимуться такі питання: конфлікт в Нагорному Карабасі (1987—1991), система безпеки в України та інші. В рамках заходу відбудеться презентація фільму про трагедію в селищі Ходжали 1992 року та книга "Реалії геноциду азербайджанців" керівника Адміністрації Президента Азербайджану, академіка Раміза Мехтієва.

Зустріч проводиться в рамках 20-ї річниці введення в Баку військ колишнього Радянського Союзу.

На зустріч запрошуються: високопосадовці, історики, політологи, журналісти, активна громадська молодь.

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, готель «Україна», конференц-зал.

Реєстрація: 17:30 - 18:00

Тривалість: 18:00 – 20:00

Попередня реєстрація за адресою: euroruh@ukr.net

За додатковою інформацією, а також, якщо Ви бажаєте виступити на заході, звертайтесь за телефонами: 068-145-37-01, Роман, 097-394-32-15, Олександра

Реєстрація журналістів: 063-436-38-62, Світлана