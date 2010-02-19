Статус біженця в Україні не захищає від видворення

Вчора було опубліковане рішення Європейського суду з прав людини у справі Басакова та інших проти України.

Як інформує Центр правової допомоги, судом визнано, що в разі екстрадиції чотирьох заявників в Казахстан Україна порушить статтю 3 Європейської Конвенції.

Уряд доводив, що заявники не мають статусу "жертви" у значенні статті 35 Конвенції, оскільки отримали статус біженця, а процедура екстрадиції припинена в результаті застосування судом тимчасових заходів відповідно до статті 39 Регламенту Суду.

Суд визнав, що ризик екстрадиції заявників як і раніше, існує, незважаючи на наданий їм статус біженців. Суд послався на те, що "відсутня ясність у національному законі та практиці його застосування щодо правових наслідків оскарження прокурорами рішень про надання статусу біженців. Зокрема, з огляду на відповідні положення закону "Про прокуратуру" і позицію пленуму Вищого адміністративного суду, не можна виключити, що подача адміністративного позову прокурорами припиняє дію оспорюваного рішення, включаючи рішення про надання статусу біженця.

Євросуд також послався на історію з видачею Олега Кузнєцова, якого "українські прокурори, котрі розглядали питання про екстрадицію, видали з України всупереч його статусу біженця" .

"Незважаючи на сильну позицію заявників відносно можливого порушення статті 6 Конвенції у випадку екстрадиції і серйозні аргументи Interights (Лондон), яка вступила в справу в якості третьої боку, суд, на жаль, в черговий раз ухилився від цього питання, вважаючи, що немає необхідності його розглядати, оскільки встановлено порушення статті 3 Конвенції", - йдеться на hr-lawyers.org.

Суд також вирішив, що немає підстав вважати, що одному з заявників у разі екстрадиції загрожує порушення статті 2 Конвенції (право на життя).