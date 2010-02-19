У Туреччині заборонили роман Гійома Аполінера

Європейський суд з прав людини у вівторок визнав заборону владою Туреччини публікації еротичного роману французького поета Гійома Аполінера порушенням свободи вираження поглядів.

Видавець роману, написаного у 1907 році, Рахмі Акташ у 1999 році був за вироком турецького суду зобов’язаний виплатити штраф у 1,5 тисячі доларів. Його звинуватили у «підбуренні та експлуатації релігійних почуттів та публікацію аморальних творів». Крім того, суд виніс рішення про знищення тиражу книги.

У 2004 році Акташ подав позов у Європейський Суд, у якому обґрунтував, що заборона турецькою владою публікації роману є порушенням Європейської конвенції прав людини.

Європейський Суд визнав заборону порушенням, вказав у своєму рішенні , що владі у демократичному суспільстві не слід вилучати подібні книги та стягувати грошові штрафи з видавців.

За матеріалами "Право.ру" та УГСПЛ