У Києві побили відомого еколога

На керівника Київського еколого-культурного центру Володимира Борейка було скоєно напад, пише газета Сегодня.

Як пише видання, про це повідомив сам потерпілий.

"Інцидент стався ще 1 лютого в районі станції метро Нивки близько 09:00 ранку, коли я йшов на роботу. Напали ззаду, і я не міг бачити осіб зловмисників. Вдарили по голові, повалили на землю і почали бити ногами. Зникли так само раптово , як і з’явилися. Грошей і мобільний телефон не взяли ", - розповів Борейко. В результаті інциденту еколог отримав травми голови і ніг.

За словами Борейка, це не банальне хуліганство, а помста за активну природоохоронну діяльність, пише видання.

Еколог розповів, що незадовго до нападу йому телефонували і настійно рекомендували зустрітися. Борейко вважає, що своїми різкими виступами на захист навколишнього середовища зачепив інтереси впливових людей.

"Знявши побої, я звернувся до міліції, але там заяві ходу не дають", - сказав еколог.

У Святошинському райуправлінні міліції сказали, що не почали пошуки злочинців, тому що доказів майже немає.

"Ми не знаємо, кого шукати, адже Борейко не запам`ятав ні прикмет нападників, ні скільки їх було, І тілесні ушкодження у нього легкі. Тому кримінальну справу і не порушували", - сказали в міліції.

Нагадаємо, що в травні цього року київська міліція підтвердила факт вбивства одного з активістів київського екологічного руху Олексія Гончарова, який активно протидіяв намиву і продажу піску в заповіднику Жуків острів.

УСГПЛ