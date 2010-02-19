Акція протесту «Гарбузи для КСУ» до Міжнародного дня рідної мови

20 лютого, у суботу, відбудеться акція протесту «Гарбузи для КСУ», організовану Всеукраїнською громадською організацією «Не будь байдужим!» до Міжнародного дня рідної мови.

Активісти об`єднання вибудують барикаду з гарбузів перед будівлею Конституційного Суду України, висловлюючи обурення з приводу обмеження української мови у загальноосвітніх закладах. Традиційний український овоч символізує відмову від неорганічної для нас системи виховання й гуманітарного розвитку, з якою «сватаються» одіозні політики (і судді!) до народу.

На вас чекають: Олександр Ярмола (гурт «Гайдамаки»), Вадим Красноокий (гурт «Mad Heads»), Вова зі Львова, сестри Тельнюк, Юрко Журавель («От Вінта»); письменники Ірена Карпа, Анатолій Дністровий, Леся Воронина, Павло Коробчук, Богдан-Олег Горобчук; а також десятки київських школярів.

Захід відбуватиметься у два етапи:

1) прес-конференція «А судді хто?», де ви дізнаєтеся всю правду про помилку Конституційного Суду України, яку він визнає, але яка оскарженню не підлягає (Київський міський будинок учителя: вул. Володимирська, 57. Початок об 11.00);

2) барикадування будівлі КСУ зірками шоу-бізу, літератури, спорту та школярами (вул. Жилянська, 14. Початок о 12.00)

З приводу акредитації на прес-конференцію у Київському міському будинку вчителя звертатися до Оксани Левкової: 067-390-8400

З приводу участі у процесі барикадування КСУ - до Олени Подобєд-Франківської: 067-408-29-22.