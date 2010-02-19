Росія вимагає не публікувати доповідь ООН про секретні в’язниці

14:54, 19 лютого 2010
Права людини
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Доповідь створює конфронтацію?

Росія зажадала в четвер від Ради ООН з прав людини (РПЛ) заборонити публікацію у відкритому доступі доповіді цього відомства про секретні в`язниці, в якому наводиться інтерв`ю неназваних жителів Чечні, нібито що піддавалися тортурам в таємних місцях ув`язнення, що використовувалися Москвою в рамках боротьби проти сепаратистів на Північному Кавказі, передає «Lenta.ru».

На думку радника постійного представництва Росії при ООН в Женеві Володимира Жеглова, «ця доповідь створює конфронтацію і її слід прибрати з офіційного сайту ООН, на якому вона доступна вже з минулого місяця».

Як заявив російський дипломат, 226-сторінкова доповідь групи незалежних експертів у галузі захисту прав людини, призначених ООН, не повинна бути опублікована як офіційний документ Ради ООН з прав людини.

Представники США і європейських країн в РПЛ заявили, що мають намір обговорити 8 березня в Женеві цю доповідь, в якій також піддається критиці керівництво США і Великобританії.

Джеремі Саркін, член комісії ООН з розслідування випадків насильницького викрадення, який взяв участь у підготовці цієї доповіді, зазначив, що «це створить проблему, якщо доповідь не буде представлена».

Росія може заблокувати доповідь лише за підтримки більшості членів Ради.

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