У Маріуполі вилучили контрафактні диски вартістю майже 500 тис. грн.

В Маріуполі державним інспектором з питань інтелектуальної власності в Донецькій області спільно з працівниками обласного управління Служби безпеки України вилучено контрафактні компакт-диски на суму майже у 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному департаменті інтелектуальної власності..

Операцію проведено згідно з наказом «Про затвердження програми скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- та відеопродукції, компакт-дисків, інших об`єктів права інтелектуальної власності та для забезпечення прав УЄФА».

Під час перевірки мережі магазинів «Мир дисков», розташованих у центральній частині Маріуполя, виявилося, що на вітринах знаходиться ліцензійна продукція, а в шафах, скринях та антресолях – велика кількість „піратських" дисків без контрольних марок. Продукція, вироблена за межами України, містила аудіовізуальні, музичні твори, комп`ютерні ігри, програмне забезпечення тощо. Встановлено, що всі магазини належать одній особі, але зареєстровані на різних суб`єктів підприємницької діяльності.

Усього вилучено понад 14 тис. дисків, загальна вартість яких – майже 500 тис. грн. За результатами перевірок ухвалено рішення про порушення кримінальних справ за ст. 176 та 203-1 Кримінального кодексу України.