Рада Європи схвалила план для Страсбурзького суду

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив у п’ятницю план дій на допомогу Європейському судові з прав людини у Страсбурзі, що не встигає розглянути величезну кількість поданих до нього скарг.

Як мовиться в заяві Комітету міністрів, додаткові заходи щодо роботи цього судового органу Ради Європи «неминучі й нагально необхідні».

Ухвалений на засіданні Комітету міністрів Ради Європи план закликає Страсбурзький суд поліпшити свою внутрішню структуру і методи роботи, але не передбачає додаткового фінансування.

Протягом минулого року кількість справ, що чекають на розгляд, зросла порівняно з попереднім роком на 23 відсотки, або майже на 120 тисяч. За нинішніх темпів їхній розгляд міг би розтягтися на кілька десятків років.

Понад половину з цих скарг подали проти чотирьох держав – Росії, Туреччини, України і Румунії.

Європейський суд із прав людини розглядає справи про дотримання цих прав у 47 державах-членах Ради Європи, що є учасницями Конвенції про захист прав людини і основних свобод Ради Європи.

Радіо Свобода