5-7 березня у Києві «Українська асоціація студентського самоврядування» проводить Всеукраїнський студентський форум «Нові законодавчі ініціативи та Болонський процес в українському освітньому просторі», де зберуться 150 представників органів студентського самоврядування зі всіх областей України.

Форум ставить за мету накреслити основні завдання та плани функціонування й розвитку системи студентського самоврядування в Україні на 2010 – 2012 роки, також в рамках заходу буде обговорена концепція Державної цільової програми розвитку студентського руху України на 2010 – 2015 років.

В рамках форуму будуть опрацьовані питання нових змін в законодавство щодо повноважень студентського самоврядування у зв’язку з набуттям чинності змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо студентського самоврядування).

До участі в заході запрошені представники Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, представники студентства з Росії, Європи та експерти з питань студентського самоврядування та законодавства.

Для участі у Всеукраїнському форумі необхідно заповнити аплікаційну форму, що додається, або завантажити її на сайті www.uass.org.ua та надіслати на електронну адресу studforum@uass.org.ua до 27 лютого.