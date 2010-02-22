24 лютого о 13 :00 у Києві та кожному обласному центрі України відбудеться загальнонаціональний флеш-моб «Новообраний Президенте, почуйте кожного!»

Мета акції – запросити новообраного Президента на громадський форум 5 березня в Український Дім, аби він безпосередньо відповів на головні питання розвитку країни .

Київський флеш-моб відкриє видатний український діяч Євген Сверстюк. Серед учасників – Мирослав Маринович (віце-ректор Українського католицького університету), Богдан Бенюк (актор, громадський діяч), Олег Рибачук (громадський діяч), брати Капранови (письменники, прийдуть на акцію у Черкасах), Юрій Макаров (журналіст), Сергій Лещенко (журналіст), Віктор Рибачук (художник), Сергій Руденко (журналіст) та інші. Загалом акція залучить 100-200 учасників.

В акції по всій Україні візьмуть участь кількасот людей. Це відомі громадські діячі, письменники, філософи, журналісти, експерти, активісти, студенти.

"Наша мета – аби форум став новітньою традицією у стосунках суспільства і влади, коли Президент має безпосередньо звітувати перед громадськістю, адже голосуючи на виборах, ми наймаємо Президента на роботу. Ми, українці, платимо йому зарплату", - заявляють організатори.

Організатором форуму є Громадська кампанія Новий Громадянин. Це позапартійна, політично незаангажована, громадська ініціатива www.newcitizen.org.ua . Її учасниками є близько 40 незалежних громадських організацій.

У Києві акція відбудеться на Михайлівській площі (біля Михайлівського Собору).

З питань акредитації та додаткових питань звертатися за телефоном (050 38 555 13, svitlana.zalishchuk@gmail.com ).