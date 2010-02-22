Зустріч-дискусія «Чи(м) є фемінізм в Україні?»

Кафедра соціології НаУКМА, Центр дослідження суспільства, Науково-дослідний Центр візуальної культури запрошують на зустріч-дискусію «Чи(м) є фемінізм в Україні?». Запрошені гості: Ольга Плахотнік, філософ, дослідниця гендерних питань (Харків), Марія Дмитрієва, лінгвіст, модераторка спільноти http://community.livejournal.com/feminism_ua (Київ), Тамара Злобіна, дослідниця і активістка, кураторка проекту "Фемінізм це..." http://feminism-is.livejournal.com (Кам’янець-Подільський) Модераторка заходу: Тамара Марценюк, викладачка кафедри соціології НаУКМА Зустріч відбудеться 24 лютого (середа), о 12.00, в Староакадемічному корпусі Києво-Могилянської академії (1 поверх, приміщення колишнього Центру сучасного мистецтва), вул. Г.Сковороди 2. Подія присвячується Міжнародному Дню захисту прав жінок

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