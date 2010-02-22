Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив Концепцію державної мовної політики.

Відповідний Указ глави держави оприлюднений сьогодні на сайті Президента.

Президент доручив Кабінету міністрів України розробити та затвердити у тримісячний строк план заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики, схваленої цим Указом, передбачивши, зокрема, заходи щодо розроблення та затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови та мов національних меншин на 2011 - 2015 роки, забезпечення її виконання; удосконалення законодавства про мови; розвитку мережі та поліпшення навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів для виховання і навчання українською мовою; розширення застосування української мови в засобах масової інформації, сфері культури, освіти і науки.

Крім того, глава держави доручив центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити реалізацію положень Концепції державної мовної політики, передбачати кошти на фінансування відповідних заходів.

Глава держави вказав, що пріоритетами у реалізації державної мовної політики мають бути приведення практики застосування законодавства про мови у відповідність із Конституцією України та Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп (справа про застосування української мови); приведення Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» у відповідність з об`єктом та цілями Хартії в її автентичній редакції; створення належної законодавчої бази щодо державної підтримки книговидання, засобів масової інформації, пісенної продукції українською мовою та мовами національних меншин.

Крім того, має відбутися забезпечення права громадян на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації (пресу), рекламу, а також на перегляд іноземних фільмів, дубльованих або озвучених чи субтитрованих українською мовою; розвиток українського сегмента Інтернету та комп`ютерного забезпечення українською мовою; поліпшення якості українського мовлення на вітчизняних теле- і радіоканалах; розроблення та затвердження державних цільових програм з питань розвитку української мови.

Також має бути завершена робота над єдиним загальнонаціональним правописом та забезпечення науково обгрунтованого нормування і вдосконалення української мови; розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї.

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.