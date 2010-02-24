Європейська хартія щодо російської мови виконується

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин щодо російської мови в Україні виконується. Про це в ефірі “Радіо Свобода” заявив народний депутат від БЮТ Сергій Власенко.

«Є проблеми – поодинокі – її невиконання, але їх треба розв’язувати і проблема зніметься. Кажу це як російськомовна людина, яка все життя прожила в україномовному середовищі і жодного разу в своєму житті не відчула на собі утиску за мовним принципом. Багато людей не знають тих можливостей і тих вимог, які є сьогодні за чинним законодавством… На сьогоднішній день треба чітко розрізняти проблеми законодавчого характеру і проблеми правозастосування. У нас законодавчо дуже багато проблем розв’язано уже, в тому числі в частині виконання Хартії. Разом із тим, кожного дня ми чуємо все більше і більше якихось загальних гасел і повідомлень про нібито порушення Хартії», – сказав С.Власенко.

За його словами, ключові положення Хартії регіональних мов Україною ратифіковані. Вони повністю діють щодо російської мови, а потрібно поширити їхню дію на всі 13 регіональних мов, визначених законодавством. Надання російській мові статусу другої державної, як заявив бютівець, порушить баланс і призведе до додаткових витрат з бюджету.