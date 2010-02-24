У Сваляві проходить конференція з інтелектуальної власності

Вчора в м. Свалява розпочала роботу XV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інтелектуальної власності", організована Державним департаментом інтелектуальної власності спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Європейським патентним відомством.

Як передає кореспондент УНІАН, захід відкрив заступник голови Держдепартаменту Володимир ДМИТРИШИН. "Цього разу на захід, що відбувається вже п’ятнадцятий рік поспіль, з’їхалися представники майже десяти країн світу. Поступово в наше суспільство приходить розуміння того, що саме інтелект і знання є істинним капіталом будь-якої нації. І вирішення питань правової охорони інтелектуальної власності стає дедалі актуальнішим для кожної країни", – зауважив він.

З привітальними промовами також виступили директор відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної власності Міхаль СВОНТЕР; координатор відділу міжнародного співробітництва Європейського патентного відомства Паскаль ФЛІКС; представник закарпатської облдержадміністрації Василь ТЕЛЕП; голова міської ради м. Свалява Іван РЕВТІЙ; директор філіалу РГКП "Національний інститут інтелектуальної власності" (НІІВ) Республіки Казахстан Маді САДАНОВ.

Також у межах конференції проводиться міжнародний семінар з питань охорони аудіовізуальних творів та виконань.