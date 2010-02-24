Всеукраїнська освітня програма "Розуміємо права людини" оголошує конкурс на участь навчальному курсі «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини», що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного фонду «Відродження».

Курс є частиною другого етапу плану дій національної освітньої програми «Розуміємо права людини».

До участі у конкурсі запрошуються журналісти працюючих в Україні засобів масової інформації, вмотивовані активно діяти на підтримку та захист прав людини.

Детальніше про навчальний курс та умови конкурсу можна дізнатися на сайті програми: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1266996683