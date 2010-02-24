КС визнав неконституційною ліквідацію Департаменту у справах громадянства

Конституційний Суд України визнав неконституційним ліквідацію Кабінетом міністрів України Департаменту у справах громадянства, реєстрації та міграції фізичних осіб МВС України і передачу його повноважень Державній міграційній службі України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднив голова КСУ Андрій СТРИЖАК.

КС виніс таке рішення, розглянувши подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, в поданні глави держави до КС пропонувалося визначити на предмет конституційності окремих положень постанов Кабміну «Питання Державної міграційної служби України» від 17 липня 2009 року №750, «Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби від 29 липня 2009 року №807, «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету міністрів України» від 29 липня 2009 року №810, розпорядження Кабінету міністрів України «Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії» від 29 липня 2009 року №958-р.

На думку Президента, видавши ці постанови та розпорядження, уряд порушив низку положень Конституції. При цьому автор подання наголошував, що ці акти змінюють структуру, чисельність та обсяг функцій МВС, безпідставно покладають на Державну міграційну службу України функції, закріплені законами за МВС та іншими державними органами, вирішують ряд питань, що можуть бути реалізовані виключно шляхом прийняття відповідних законів.

Розглянувши подання, КС вирішив визнати неконституційними окремі норми Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою КМУ «Питання державної міграційної служби України» від 17 липня 2009 року №750; положення змін, що вносяться до актів Кабінетом міністрів України, затверджених п.1 Постанови КМУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету міністрів України» від 29 липня 2009 року №810.

Також КС визнав неконституційними і такими, що втрачають чинність з дня ухвалення цього рішення положення п.2 постанови КМУ «Питання Державної міграційної служби України», Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого цією постановою, змін, що вносяться до актів Кабінету міністрів України, затверджених п.1 Постанови КМУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів КМУ».

При цьому КС вирішив припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням Президента щодо відповідності Конституції п. 4 Постанови КМУ «Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби України» від 29 липня 2009 року №807 через непідвідомчість КСУ питання, порушеного у конституційному поданні. Також припиняється конституційне провадження щодо конституційності Розпорядження КМУ «Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії» від 29 липня 2009 року №958-р на підставі невідповідності конституційного подання вимогам передбачених Конституцією України і законам України «Про Конституційний Суд України», повідомив А.СТРИЖАК.

Своїм рішенням КС зобов’язав уряд привести ухвалені ним раніше нормативні акти у відповідність з рішенням Конституційного Суду, яке є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.