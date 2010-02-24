Науково-практична конференція «Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції»

Центр громадської адвокатури та юридичний факультет Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола запрошують взяти участь у роботі науково - практичної конференції «Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції», яка відбудеться 28 травня 2010 року у м. Львові на базі факультету.

Науково-практична конференція проводиться у рамках проекту «Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».

До участі в конференції запрошуються представники неурядових організацій, фахівці у сфері кримінально-процесуального права, прокурорського нагляду, конституційного права, теорії права та держави, співробітники судових і правоохоронних органів, представники інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні з метою проведення науково-практичної дискусії та обговорення реалій та перспектив реформування прокуратури в Україні.

За результатами конференції планується видання збірника, в якому будуть відображені позиції її учасників, та які поширюватимуться серед наукових установ, НУО, органів влади.

Витрати по доїзду компенсовуються учасникам конференції (у межах вартості купе). До початку роботи конференції збірник матеріалів безкоштовно надаватиметься учасникам, які прибули на захід. Участь у конференції без організаційного внеску.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 квітня 2010 року надіслати (подати) до оргкомітету: заявку та тези доповіді (правозахисники, представники неурядових організацій, органів влади можуть також брати участь в конференції без доповіді). Заявка та тези доповіді подаються в електронному вигляді за адресою: cga@lawngo.net з поміткою «на конференцію».

Інформацію про конференцію та вимоги до тез, формуляр заявки можна завантажити із сайту ЦГА (http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=950) або отримати за контактами.