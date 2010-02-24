Урочисте підписання «Декларації поваги» з нагоди 8 березня

3 березня о 18:00 годині, напередодні Міжнародного жіночого дня, відомі особистості України підпишуть «Декларацію поваги» на підтримку рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та захисту прав дитини в Україні (місце проведення: готель «Інтерконтиненталь», вул. Велика Житомирська, 2а).

Відкриють захід Юрій Павленко, Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту, Хосе Мануель Пінто Тейшейра, Посол Європейського Союзу в Україні та Богдан Бенюк, артист та активіст «Національної мережі чоловіків – лідерів проти насильства».

Серед учасників урочистої церемонії будуть Олександр Марченко, Оксамита, Влада Прокаєва, Євген Паперний, Лілія Подкопаєва, Олег Рибачук, Володимир Стретович, Павло Унгурян, Анатолій Хостікоєв, а також інші відомі діячі мистецтва, культури, спорту, політики, бізнесу, ЗМІ, представники громадянського суспільства, міжнародних організацій, посольств країн-членів ЄС в Україні.

Акція має на меті привернути увагу суспільства до необхідності створення та забезпечення рівних можливостей для жінок та чоловіків. Під час заходу відбудеться офіційний запуск веб-сайту для підписання Декларації он-лайн. Кожен громадянин України зможе особисто підтримати ці невід’ємні права людини, підписавши Декларацію. Тим самим, Декларація стане кроком до об’єднання людей заради забезпечення прав жінок та прав дітей.

Захід є спільною ініціативою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Представництва ЄС в Україні, а також проекту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні», який впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, Радою Європи, Міжнародною організацією праці та Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ). Захід проводиться у рамках впровадження міжнародної кампанії «Стоп насильству!» за підтримки «Національної мережі чоловіків – лідерів проти насильства».

Для отримання акредитації, будь-ласка, заповніть реєстраційну анкету до 2 березня 17:00 на сайті http://cwrights.blogspot.com/ або підтвердить свою участь за тел. 067-243-63-55 або електронною адресою: osushytska@internews.ua. Для отримання додаткової інформації та організації інтерв’ю з учасниками церемонії звертайтеся до Ольги Сушицької.