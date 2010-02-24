В Києві, Львові та Тернополі з’являться «Студентські посольства»

Команда учасників проекту «Міжкультурні навігатори» Британської Ради в Україні, Катерина Ковальчук, Дарина Сижук, Микола Виваль, Свєтлана Колеснікова, Зоряна Слюсарчук та Яна Тяпкіна розпочинають пілотний проект «Студентське посольство» (Student Embassy) в трьох університетах - Національному Авіаційному Університеті (Київ), Національному Університеті «Львівська Політехніка» (Львів) та Тернопільському Державному Медичному Університеті iменi I.Я. Горбачевського (Тернопіль).

Офіційна презентація проекту відбудеться в Національному Авіаційному Університеті 25 лютого, о 15.30 за адресою: вул. Комарова, 1, НАУ, корпус 8, ауд. 401.

Мета проекту полягає в тому, щоб сприяти інтеграції іноземних студентів вищих навчальних закладів до українського суспільства та розвитку молодіжного лідерства через міжкультурний діалог.

Проект реалізовується за фінансової підтримки Британської Ради в Україні в партнерстві з проектом Без Кордонів ГО Центр «Соціальна дія», програмою Ерасмус Мундус (Польша), деканатами по роботі з іноземними студентами та органами студентського самоврядування Національного Авіаційного Університету (Київ), Національного Університету «Львівська Політехніка» (Львів) та Тернопільського Державного Медичного Університету iменi I.Я. Горбачевського (Тернопіль).

Контактна інформація: studentembassy@gmail.com