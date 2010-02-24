До України приїде внук Ганді

Акція “Тиждень довіри” під патронатом онука Махатми Ганді - Раджмохана ГАНДІ - публіциста, громадського діяча та одного з ідеологів руху примирення без насилля відбудеться в Україні з 16 по 23 квітня, повідомила на прес-конференції в УНІАН представник міжнародної організації “Основи свободи” Зоряна БОРБУЛЕВИЧ.

Акція проводиться для ініціювання широкого діалогу всередині України щодо “побудови довіри між різними прошарками суспільства задля сталого розвитку” держави. “Ми хочемо звернутися до тих небайдужих, до тої думаючої еліти країни, яка хоче і може працювати і привносити необхідні зміни”, - сказала БОРБУЛЕВИЧ.

“Тиждень довіри” передбачає проведення чотирьох основних подій.

Відбудеться фотовиставка за результатами всеукраїнського фотоконкурсу “Довіра - це...”, який проходитиме з 1 березня по 1 квітня 2010 року. Переможець конкурсу матиме змогу поїхати до всесвітнього конференц-центру в Ко (Швейцарія), тобто в місця історичного примирення Франції та Німеччини після Другої світової війни.

21 квітня відбудеться громадський форум “Довіряти - просто? Довіряти - складно?” в Києво-Могилянській академії за участю представників освіти, політики, громадських діячів. Також 21 квітня пройде урочистий прийом за участю ГАНДІ “До відкритості через довіру”.

23 квітня в Коктебелі відбудеться круглий стіл “Пошук довіри у міжнаціональному суспільстві Криму”.

Організація “Основи свободи” є частиною міжнародної асоціації “Ініціативи змін”, яка об’єднує осередки у більш як 60 країнах світу і яку очолює Раджмохан ГАНДІ.

Махатма Ганді - один з керівників та ідеологів національно-визвольного руху Індії, чия філософія не насилля вплинула на розвиток національних і світового рухів прихильників мирних реформ.