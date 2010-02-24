Магістрів поділять на науковців, профі і кар`єристів

Міністерство освіти і науки України затвердило нову концепцію підготовки магістрів, згідно з якою термін навчання зросте до півтора-двох років, тоді як нині діюча розрахована на один рік.

“Нині існуюча система підготовки магістрів не є такою, яка відповідає світовій практиці. Річна магістратура - це щось доволі екзотичне, чого нема в більшості освітніх національних законодавствах і практиках. Ми спробували в цьому положенні привести вітчизняну магістерську підготовку у відповідність до європейських стандартів”, - сказав на прес-конференції в УНІАН заступник міністра освіти Тарас ФІНІКОВ.

За його інформацією, фактично, освітні програми підготовки магістрів будуть поділені на: дослідницькі - які орієнтовані на підготовку майбутнього науковця; професійні - які розвиватимуть професійні й управлінські компетенції людини; кар’єрні - спрямовані на вдосконалення набутих знань, практичного досвіду та підготовку людини до можливої діяльності за межами того професійного поля, в якому він отримав свою першу магістерську підготовку.

“Ми плануємо це зробити в найближчий час, що дозволить використати всі можливості у зв’язку зі складною ситуацією 11-12-го року, а вона буде складною для вищої школи... І ось саме в ці роки перехід на нову модель магістерської підготовки дозволить нам дуже раціонально використати складнощі з бакалаврською підготовкою”, - зазначив ФІНІКОВ.

Він також наголосив, що для дослідницької та професійної магістерських напрямків передбачено дати в повне розпорядження університетам абсолютну більшість навчального часу - від 60% до двох третин.

“Магістратура справді стане зоною відповідальності університету, а не зоною відповідальності держави”, - додав ФІНІКОВ.

Крім того, за його інформацією, підписано ще два накази МОН, які також є черговими кроками з приведення вітчизняної системи освіти до європейських стандартів. Так, з 2010-2011 року студенти зможуть вибирати 25% професійних дисциплін та отримають можливість одночасно здобувати дві освіти “бакалавра”.

Щодо новації про вибір професійних дисциплін, то заступник міністра повідомив, що тепер нормативні дисципліни, затверджені МОН, становитимуть 50%. Ще 25% як обов’язкові встановлюватиме ВНЗ.

За словами ФІНІКОВА, це дозволить організувати більш раціональний, кращий розподіл навчального часу в межах основних програм бакалаврської підготовки. Це також спростить процедуру “перезарахунків” в разі переведення студента з одного вишу до іншого.

Щодо іншої новації він повідомив, що студенти зможуть отримувати другу, паралельну основній, освіту бакалавра - за програмою Міжгалузевої індивідуалізованої гуманітарної освіти (МІГО) - з культурних, гуманітарних чи соціально-політичних наук. Право на таке навчання матимуть студенти, які мають середній бал успішності не нижче 4,0. Термін навчання за програмою МІГО становить 3 роки.

“Положення про Міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту - це спроба вписати в національне освітнє законодавство можливість для кожної людини навчаючись з одного фаху отримати другу гуманітарну бакалаврську підготовку. Зробити це не у вигляді чогось особливого, на що потрібно якісь складні дозволи, а зробити це простою нормою життя українського вищого навчального закладу”, - підкреслив заступник міністра освіти.

Після завершення МІГО студенти, в залежності від успішності навчання, отримуватимуть або диплом бакалавра, або сертифікат про отримання певного обсягу знань.