Ющенко надав статус національного «Бабиному Яру»

Текст на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав державному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» статус національного. Текст відповідного указу від 24 лютого розміщено на офіційному сайті глави держави. Високий статус, йдеться в документі, надано, враховуючи значення державного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» для увічнення пам`яті жертв нацистських переслідувань та з метою сприяння дальшому розвитку заповідника.

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