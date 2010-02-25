Чоловік поплатився свободою за протест проти Януковича

Під метро “Арсенальна” міліція затримала чоловіка років 60-ти у вишиванці. Він вийшов з метро і почав кричати “Слава Україні”. Про це повідомив очевидець інциденту, кореспондент Gazeta.ua.

“Люди, прокиньтеся, опам`ятайтесь! Кого ми вибрали, кого ми зробили своїм полководцем. За кого боролись! Повернімо демократію! Слава Україні! Слава українському народ!”, - гукав той, звертаючись до перехожих.

Його оточило десятеро міліціонерів, які в цей час чергували вздовж вулиці Івана Мазепи, якою десять хвилин до цього проїхав Віктор Янукович після молебню у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Чоловікові заламали за спину руки, посадили у темно-синій бус і повезли. Людям, які робили спробу заступитися за чоловіка, один з міліціонерів пригрозив: "Хочете за ним поїхати?"

Рух по вулиці Івана Мазепи у напрямку лаври був обмеженим з 8 до 9.30.