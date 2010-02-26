23 квітня 2010 року Східноукраїнський центр громадських ініціатив проводитиме в м. Києві всеукраїнський круглий стіл на тему «Засекречення генеральних планів міст України – стратегічна необхідність чи рудимент закритого суспільства?».

Мета круглого столу: обговорити широкий спектр суспільних проблем, пов’язаних із неможливістю реалізації громадянами України права на доступ до генеральних планів міст, та сформувати програму дій для скасування незаконного обмеження доступу до ключового документу з питань містобудування.

До участі у заході будуть запрошуються зацікавлені представники громадськості та бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, журналісти.

Організатори вітають міждисциплінарний підхід до розгляду проблеми. В ході роботи круглого столу планується розглянути такі питання (не обмежуючись лише ними):

- можливості громадської участі у плануванні і розвитку міст та проблема засекречення генпланів;

- корупція в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структурах та науково-дослідницьких установах та проблема засекречення генеральних планів;

- узгодження громадських, державних та приватних інтересів в контексті проблеми засекречення генеральних планів;

- розвиток бізнесу та проблема засекречення генеральних планів тощо.

Для участі у заході необхідно заповнити та надіслати організаторам заходу анкету, що розміщена у додатках до листа, та, за бажанням, текст виступу, оформлений в формі статті. Тексти виступів учасників круглого столу будуть опубліковані у підсумковому проектному виданні. Вимоги до публікацій подані у додатках до оголошення.

Заповнену анкету та текст виступу (в електронному вигляді) необхідно подати до Оргкомітету заходу до 11 квітня 2010 року включно на електронну скриньку zahumanrights@gmail.com.

Запрошені учасники круглого столу будуть поінформовані про час і місце проведення заходу щонайменше за 10 днів до його початку. Організатори заходу відшкодують транспортні витрати запрошених учасників з поза Києва.

З додаткових питань щодо заходу звертайтесь за телефоном 0676409449 або e-mail: zahumanrights@gmail.com до Юлії Ращупкіної.