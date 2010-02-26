Колядник Зварич у СІЗО не бере до рота «нічого, крім води з крана»

4 березня у Львівському окружному суді відбудеться попереднє слухання справи за позовом колишнього судді Ігоря ЗВАРИЧА до екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, Генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар адвокатів екс-судді І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

Також вона поінформувала, що І.ЗВАРИЧ, який перебуває під вартою у Львівському СІЗО, «уже 35 днів поспіль не вживає нічого, окрім води з крана у своїй камері».

«За цей час значно погіршилося його самопочуття. Він постійно скаржиться на запаморочення, болі в хребті, пересихання в роті, болі в серці, слабкість. Лікарі фіксують в Ігоря ЗВАРИЧА підвищений тиск, а від початку голодування, з 20 січня, Ігор ЗВАРИЧ втратив близько 14 кг ваги», - розповіла Т.ТУРЧИНА.

Вона також наголосила, що «ні прокуратура, ні СІЗО не відреагували на голодування та вимоги Ігоря ЗВАРИЧА, якого і надалі допитують у холодних сирих приміщеннях, що ускладнює процес ознайомлення Ігоря ЗВАРИЧА з матеріалами кримінальної справи».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Р.ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

Із 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокове голодування «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: Президента Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.