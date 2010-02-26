Діти-інваліди виграли суд у Кабінету міністрів

Окружний адміністративний суд м. Києва визнав незаконною і нечинною Постанову Кабінету міністрів № 1015 від 12.11.2008 р. в тій частині, яка позбавляє дітей-інвалідів права на колісне крісло з електроприводом до досягнення ними 14-річного віку.

Як повідомили УНІАН в Українській Гельсинській спілці з прав людини, таким чином було повністю задоволено позов харківчанина Віталія МАТЮШЕНКА, 7-річна дочка якого Юля також була позбавлена Кабміном можливості потрапляти на шкільні уроки на акумуляторному інвалідному візку.

Суд погодився з доводами позивача про те, що Постанова Кабміну № 1015 суперечить Законам України „Про основи соціальної захищеності інвалідів”, „Про реабілітацію інвалідів”, а також ратифікованій Україною Конвенції ООН «Про права інвалідів».

Натомість представники Кабінету міністрів наполягали в суді, що інвалідне крісло з електроприводом по аналогії можна прирівняти до тролейбуса, електромобіля та іншого електротранспорту, а отже, неповнолітні діти-інваліди можуть створювати небезпечні ситуації на автошляхах.