КС просять розтлумачити закон про статус суддів
Надійшло подання від 50 нардепів
До Конституційного Суду України 26 лютого надійшло подання 50 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень Закону «Про статус суддів».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, автори конституційного подання просять Суд розтлуматити положення пункту 5 частини першої статті 15 Закону України «Про статус суддів», словосполучення «вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності», що міститься в абзаці п’ятому статті 6 Закону України «Про статус суддів», а також положення пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.