У Євросоюзі створять бюро у справах біженців

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу домовилися про створення бюро у справах біженців, яке покликане сприяти більш рівномірному розподілу іммігрантів між країнами Європи, повідомляє «Німецька хвиля».

Нове бюро розташовуватиметься на Мальті. Мальта і інші держави середземноморського регіону вже давно вимагають від північних країн ЄС проявляти більше солідарності в питаннях, пов`язаних з біженцями. На південні околиці Євросоюзу щорічно прибувають на човнах десятки тисяч нелегалів з Африки.

Бюро у справах біженців допомагатиме дослідженню ресурсів для прийому біженців, сприяти обміну інформацією і координувати ініціативи з переселення біженців. Проте договором закріплено, що жодну з країн не можна примусити до прийому іммігрантів. Передбачено також, що свою згоду на переселення в іншу країну повинні давати і самі біженці.

Відзначимо, в ході зустрічі в Брюсселі в четвер, 25 лютого, глави МВС країн ЄС домовилися також розширювати співпрацю в справі боротьби з нелегальною імміграцією, тероризмом і організованою злочинністю. У документі, що обговорювався на конференції, під назвою "Нова стратегія ЄС щодо зміцнення внутрішньої безпеки" міститься, зокрема, пропозиція Єврокомісії щодо посилення європейської прикордонної служби Frontex, створеною в 2005 році. У числі іншого, пропонується збільшити персонал Frontex, а також дозволити йому купувати або брати в лізинг літаки і кораблі, повідомляє агентство AFP.

Що стосується проблеми з біженцями в Україні, то Кабінет міністрів України 17 лютого ц.р. затвердив квоту імміграції на 2010 р. Загальна квота складає 9191 людина. Згідно з документом, квота щодо діячів науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України, складає 345 людей; осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України в іноземній конвертованій валюті на суму не менше 100 тис. дол., зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, - без обмеження; осіб, які є повнокровними братом або сестрою, дідусем або бабусею, внуком або внучкою громадян України, - 2730 людей; осіб, які раніше перебували в громадянстві України, - 253 людини; батьків, чоловіків (дружин) іммігранта і його неповнолітніх дітей - 3495 людей; осіб, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні або притулку в Україні, а також їх батьків, чоловіків (дружин) і неповнолітніх дітей, які проживають разом з ними, - 2368 людей.

РБК