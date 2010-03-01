Навчальний курс «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини»

Оголошується конкурс на участь навчальному курсі «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини», що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження». Навчальний курс є частиною другого етапу плану дій національної освітньої програми «Розуміємо права людини».

До участі у конкурсі запрошуються журналісти працюючих в Україні засобів масової інформації, вмотивовані активно діяти на підтримку та захист прав людини.

Загальні запитання на які відповідає навчальний курс за змістом:

§ Що таке права людини.

§ Права людини: філософській, етичний та юридичний аспекти.

§ Механізми захисту прав людини.

§ Дії на захист прав людини (з акцентом на інформаційній складовій).

§ Як готувати матеріали пов’язані з проблемами прав людини.

§ Як готувати матеріали у відповідності з правами людини.

§ Безпека діяльності журналістів.

§ Взаємодія ЗМІ та НУО у сфері захисту та підтримки прав людини.

Навчальний курс триватиме близько півтори роки та складатиметься з наступних етапів:

1. Перший п’ятиденний семінар курсу

2. Дистанційна сесія

3. Другий п’ятиденний семінар курсу

4. Навчальний візит до Польщі

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Критерії відбору для участі у курсі є наступними:

- Активна робота в діючих ЗМІ;

- Досвід підготовки матеріалів у сфері підтримки та захисту прав людини;

- Можливість брати участь у всіх навчальних заходах курсу.

Перший семінар навчального Курсу проходитиме з 14 по 18 квітня 2009 року. Інформація про місце проведення першого семінару навчального курсу аплікатам буде повідомлено додатково.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників курсу, витрати на проїзд до місця проведення семінарів й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Для участі у конкурсі необхідно:

Крок перший: Зареєструвати свою кандидатуру на участь у «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини» та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у курсі можна у два способи:

1) Заповнити реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1259310204;

2) Завантажити форму заявки у форматі MS Word (можна також отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом) та надіслати за контактами організаторів у зручний для вас спосіб (e-mail, факс або поштою).

Зверніть увагу! В разі, якщо претендент працює у штаті ЗМІ, він має обов’язково додати до заявки письмове підтвердження від редактора про те, що він погоджується на участь претендента у всіх навчальних заходах Курсу.

Крок другий: Підготувати та надіслати до 3-х власних матеріалів, що стосуються підтримки та захисту прав людини. Матеріали можуть бути надіслані у різний спосіб (відскановані версії друкованих матеріалів, аудіо та відео файли, посилання на відео, аудіо, текстові матеріали, розміщенні в мережі Інтернет і т.п.).

Ваша кандидатура вважається зареєстрованою, а матеріали прийнятими на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для надсилання реєстраційних форм (у разі заповнення у форматі MS WORD), отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com (з обов’язковою приміткою в темі листа: Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини»)

Факс: (0642) 49 59 63

Поштова адреса: вул.. Інтернаціональна, 50, Луганськ, 91055

Контактна особа: Костянтин Рєуцький (моб. тел.: 050 628 06 61, 093 573 22 40)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17.00, 25 березня 2010 року. Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну, розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 5 квітня 2010 року.