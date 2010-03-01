Прес-конференція на тему: „Рейдерські атаки на державні кіностудії та перспективи розвитку національної кіноіндустрії”

3-го березня, о 12.30, Національна спілка кінематографістів України проводить прес-конференцію за темою: „Рейдерські атаки на державні кіностудії та перспективи розвитку національної кіноіндустрії після прийняття Верховною Радою доповнень та змін до існуючих законодавчих актів по кінематографії”. У прес-конференції беруть участь: 1. Сергій Тримбач, голова Національної спілки кінематографістів України 2. Ігор Ставчанський, генеральний директор Національної кіностудії імені О.Довженка 3. Ярослав Лупій, голова Одеського відділення Національної спілки кінематографістів 4. Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії України Місце проведення: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6), Синій зал (2-й поверх) Час проведення: 3-го березня, середа, 12.30. Акредитація за тел. 066 795 82 81, 067 446 80 16 та e-mail – vassa26@yandex.ru

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