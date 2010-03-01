З 2012 року засудженим покращать умови утримання

З 1 січня 2012 року розмір мінімальної житлової площі на одного засудженого має бути приведена у відповідність до європейських стандартів.

На цьому наголосив міністр юстиції Микола ОНІЩУК у своєму виступі на розширеному засіданні колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Міністр юстиції звернув увагу керівництва органів і установ виконання покарань на необхідність виконання норм законів «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права на листування осіб, які тримаються під вартою, та засуджених осіб», ухвалених Верховною Радою України 21 січня цього року.

Законами, зокрема, визначена необхідність збільшення мінімальної жилої площі на одного засудженого з 3 м кв. до 4 м кв., як те передбачають міжнародні стандарти.

Міністр юстиції наголосив, що вже сьогодні повинна бути утворена робоча група, яка буде працювати над цим питанням.

«Сьогодні, в умовах становлення демократії, кара за вчинений злочин не повинна мати ознак помсти з боку держави та порушувати права засуджених та ув’язнених. Особи, які відбувають покарання, позбавлені волі, але не мають бути позбавлені громадянських прав та гідності», - зазначив міністр.

Разом з тим, міністр юстиції висловив стурбованість недостатнім фінансуванням системи виконання покарань. Зокрема, за його словами на сьогодні система профінансована на 57% від потреби.

Міністр юстиції поінформував учасників розширеного засіданні колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань про заходи, які вживаються урядом для покращення ситуації.

Так, за словами міністра, задля забезпечення життєдіяльності органів і установ виконання покарань, створення гідних умов для осіб, позбавлених волі, а також підвищення соціального захисту персоналу служби в грудні минулого року на засіданні уряду була прийнята постанова, відповідно до якої на потреби Державної кримінально-виконавчої служби із Стабілізаційного фонду виділено 239 млн. грн..

Міністр юстиції також повідомив, що у поточному році для стабільного працевлаштування засуджених осіб, а також підтвердження права підприємств установ виконання покарань у частині поставки продукції власного виробництва урядом вирішено питання стосовно придбання розпорядниками державних коштів без застосування процедури закупівлі (тендерів) товарів, робіт і послуг установ кримінально-виконавчої служби.

«Ми розуміємо, що реформування системи виконання покарань – справа не одного року. Але цей шлях ми зобов’язані пройти, якщо вважаємо себе європейською країною», - наголосив міністр юстиції.